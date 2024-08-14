Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy Konferansı

Geniş Video İzle

Çekmeköy'de düzenlenen konferansta Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün depremselliği ve deprem direnci hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Görür, Çekmeköy'ün sağlam zemin yapısına sahip olduğunu ve deprem sırasında evlerin büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacağını belirtti.

14.08.2024 13:38  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Çekmeköy'de, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla,  "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak.Çekmeköy'deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir" dedi.

Çekmeköy'de düzenlenen "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferansına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Naci Görür, deprem öncesinde ve sonrasında yapılacak çalışmalara dikkat çekti. İstanbul'un zeminini ve yapılaşmayı da değerlendiren Görür, şehrin genç ilçelerinden Çekmeköy'ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı.

Çekmeköy'de paleozoik zaman kayaçları var

Naci Görür, "Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani bu bölgenin jeolojisi de eski kayalardan oluşmuş, sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamikle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen,  Silüriyen, Devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var" dedi.

"Deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak"

Prof. Dr. Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki, deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar olası bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır. Şimdi genellikle burada yani Çekmeköy'de binalar az hızla sarsılır. Bu demektir ki Çekmeköy'deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir. Göçük olmaz göçük altında kalmaz, ölmezler. Unutmayın, en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır" diye konuştu.

Olası bir İstanbul depremi öncesinde hem belediyelerin hem devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çeken Görür, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Naci Görür, Çekmeköy, Deprem, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
21:12 Beşiktaş, PSG’den Cher Ndour’u kadrosuna kattı Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattı
21:07 Hastane inşaatında yürekler ağza geldi Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı
20:26 İlk maçından kırmızı kart gören Arda Turan, ’’tehdit’’ sebebiyle PFDK’ye sevk edildi İlk maçından kırmızı kart gören Arda Turan, ''tehdit'' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
19:51 Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 14:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement