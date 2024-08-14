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(İSTANBUL)- Çekmeköy'de, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak.Çekmeköy'deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir" dedi.

Çekmeköy'de düzenlenen "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferansına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Naci Görür, deprem öncesinde ve sonrasında yapılacak çalışmalara dikkat çekti. İstanbul'un zeminini ve yapılaşmayı da değerlendiren Görür, şehrin genç ilçelerinden Çekmeköy'ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı.

Çekmeköy'de paleozoik zaman kayaçları var

Naci Görür, "Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani bu bölgenin jeolojisi de eski kayalardan oluşmuş, sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamikle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var" dedi.

"Deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak"

Prof. Dr. Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki, deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar olası bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır. Şimdi genellikle burada yani Çekmeköy'de binalar az hızla sarsılır. Bu demektir ki Çekmeköy'deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir. Göçük olmaz göçük altında kalmaz, ölmezler. Unutmayın, en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır" diye konuştu.

Olası bir İstanbul depremi öncesinde hem belediyelerin hem devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çeken Görür, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.