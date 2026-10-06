Çekya, bütçe düzenlemesi nedeniyle 2027 Eurovision'dan çekildiğini duyurdu - Son Dakika
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Çekya, bütçe düzenlemesi nedeniyle 2027 Eurovision'dan çekildiğini duyurdu

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Çekya Televizyonu, devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle Çekya'nın 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu. 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmada birçok ülke de İsrail'in katılımına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çekya, bütçe düzenlemesi nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildiğini duyurdu.

Çekya Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na Çekya'nın katılmayacağı belirtildi.

Yarışmadan çekilme kararının devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, yarışmanın büyük ölçekte bir proje olduğu vurgulandı.

Birçok ülke de İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'da endişelerini dile getirdi.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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