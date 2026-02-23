Çelik: ABD'nin Açıklamaları İnsanlık Dışı - Son Dakika
Çelik: ABD'nin Açıklamaları İnsanlık Dışı

23.02.2026 11:38
Ömer Çelik, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Gazze'deki çocuk ölümlerine destek vermesini kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi, insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamasında, İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği olmadığını belirten Çelik, İsrail'in, dost ve kardeş Arap devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidinin gayrimeşru olduğunu vurguladı.

"İsrail'in, Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:"

"İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır. ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi, insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur. İsrail'in, Orta Doğu'da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz."

Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır. Yaşanan her gelişme, Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çocukların öldürülmesini savunmak, cinayettir ve soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır. Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır."

Ömer Çelik, bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu, bu barbarlığa direnmenin, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesi olduğunu belirtti.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çelik, "Soykırım örgütüne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır. Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur; İsrail'in sınırları neresidir?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

