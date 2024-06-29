Cem Gelinoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Beyaz Yaka' adlı komedi dizisinin çekimleri başlıyor

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TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak Cem Gelinoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Beyaz Yaka" adlı komedi dizisinin çekimleri, 1 Temmuz'da başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizi Antalya'da kendi halinde bir esnaf olan Mesut'un (Cem Gelinoğlu) İstanbul'un merkezinde bir plazaya gelmesiyle başına gelen komik olayları anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Gelinoğlu'nun yanı sıra Yusuf Çim, Bahar Şahin, Merih Öztürk, Müfit Kayacan, Şinasi Yurtsever, Utku Ateş, Nilay Erdönmez, Eray Kaman ve Hülya Duyar yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Koray Şahin'in oturduğu dizinin konusu özetle şöyle:

"Mesut babasının hissedarlarından olduğu şirketin satılmasına karar verilmesi üzerine İstanbul'a gelir. Babasına ait hisseyi devretmek için şirketin bulunduğu plazaya gelince burada başına bazı olaylar gelir ve fikrini değiştirerek bu şirkette çalışmaya karar verir. Plaza hayatına adım atan yılların esnafı Mesut, kendisini bir anda iş dünyasında yaşanan karmaşık olayların ortasında bulur."