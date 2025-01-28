Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek bölgenin gelişimi, halkın talepleri ve yerel sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

28.01.2025 10:08  Güncelleme: 11:35
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Demet Gündüz ve partililerle bir araya gelen Başkan Kotan, bölgenin gelişimi, halkın talepleri ve ülke gündemi üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Konyaaltı ilçe binasını ziyaret ederek, Başkan Demek Gündüz ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Kotan, ilçenin her kesimine dokunan projeler geliştirdiğini, bunun için ilçe başkanı ve yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Başkan Cem Kotan ziyaret sırasında, ilçe yöneticilerinden bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi de aldı.

Ziyarette ayrıca, esnafın karşılaştığı zorluklar ve vatandaşların beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Kotan, yerel sorunların çözümüne yönelik önerileri dikkatle dinlerken, bölge halkına yönelik yeni projelerin de planlandığını ifade etti.

"Kırmızı kartı göstermeye devam edeceğiz"

CHP'nin son dönemde dile getirdiği 'Kırmızı Kart' mesajına ilişkin konuşan Başkan Kotan, "Partimizin kırmızı kart mesajı haksızlığa, adaletsizliğe ve yanlış politikalara karşı açık bir duruşun sembolüdür. Biz, halkımızın hak ettiği adalet, eşitlik ve refah için her platformda bu kırmızı kartı göstermeye devam edeceğiz. Konyaaltı Belediyesi olarak yerelde de bu duruşu her yerde göstermeye çalışıyoruz. Halkımızın haklarını her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

Toplantıda, bölge halkının ekonomik sıkıntıları ve yerelde yapılması gerekenler üzerine Başkan Kotan, "Önümüzdeki dönemde sosyal dayanışma projelerimizi artıracağız. Yerel esnafımıza destek olacağız. Zaten her fırsatta esnaf gezilerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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