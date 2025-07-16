Cem Yiğit Üzümoğlu'na Boykot Soruşturması - Son Dakika
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Cem Yiğit Üzümoğlu'na Boykot Soruşturması

16.07.2025 10:59
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21 kişi, sosyal medyada boykot çağrıları nedeniyle 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında bulunduğu 21 şüphelinin sosyal medyadan 'boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dahil 21 şüphelinin 2 Nisan'da sosyal medyadan 'boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, İBB ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak sosyal medyada boykot çağrılarının yapıldığının ve ülke genelinde tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı. Şüpheliler tarafından yapılan boykot paylaşımlarının toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değerlerin hilafına, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesine sebebiyet verdiğinin aktarıldığı iddianamede, sarf edilen sözlerin toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, ayrıştırıcı ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, kamu güvenliğini bozma açısından açık, yakın bir tehlike oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine de yer verildi. Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu 'Oyuncular sendikası' isimli mesajlaşma grubunda "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', 'Seti durduralım', 'Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için' şeklinde mesajlar paylaştığı iddianamede yer aldı. Ayrıca mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı belirtildi.

2 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın 'kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' ve 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cem Yiğit Üzümoğlu'na Boykot Soruşturması - Son Dakika

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