Cem Yiğit Üzümoğlu'na Genç Başarı Ödülü - Son Dakika
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Cem Yiğit Üzümoğlu'na Genç Başarı Ödülü

Cem Yiğit Üzümoğlu\'na Genç Başarı Ödülü
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Cem Yiğit Üzümoğlu, Genç Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.

Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Genç Başarı Ödülü, tiyatrodan sinemaya uzanan başarılı kariyeri, ödüllü performansları ve sanat üretimiyle kuşağının dikkat çeken oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu'na verilecek.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan festival, 24-31 Ekim 2026 arasında Antalya'da düzenlenecek. Festival kapsamında verilen Genç Başarı Ödülü, kariyerinin yükseliş dönemindeki oyuncuların sanat yolculuklarını desteklemeyi amaçlıyor.

Genç Başarı Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Cem Yiğit Üzümoğlu, son yıllarda hem tiyatro sahnesinde hem sinema hem de dijital platformlarda sergilediği başarılı performanslarla kuşağının öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor.

İstanbul'da 1994'te doğan Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine eğitim alan oyuncu, sahne disiplinini uluslararası deneyimlerle geliştirdi.

Oyunculuğunun yanı sıra meslek örgütlenmesine verdiği katkılarla da dikkati çeken Üzümoğlu, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu'nda Set Birimi Sorumlusu olarak görev yapıyor. Set çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, örgütlenme, iletişim ve uluslararası ilişkiler alanlarında aktif çalışmalar yürüten oyuncu, sektörün gelişimine yönelik projelerde de yer alıyor.

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren önemli ödüller kazanan Üzümoğlu, 2017 yılında 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas oyunundaki performansıyla "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" seçildi. 2022 yılında 59. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan oyuncu, bu yılki 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde de Sahibinden Rahmet filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

YAKINDA VİZYONA GİRECEK FİLMİNDE KAZIM KOYUNCU'YU CANLANDIRACAK

Üzümoğlu, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile yalnızca ödülleriyle değil, festivalle kurduğu bağla da öne çıkıyor. Geçen yıl düzenlenen 62. festivalde Onur Ödülü sahibi usta oyuncu Serap Aksoy'a ödülünü takdim eden oyuncu, bu kez festival sahnesine Genç Başarı Ödülü'nün sahibi olarak çıkacak.

Üzümoğlu, yakında vizyona girecek Kazım filminde Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'yu canlandıracak.

Televizyonda Adı Efsane, Aşka Düşman ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinde rol alan oyuncu, dijital platformlarda ise Hakan: Muhafız, Rise of Empires: Ottoman, Kin ve yakında izleyiciyle buluşacak Sonra Gözler Görür yapımlarında yer aldı.

Genç oyuncu, tiyatro sahnesinde ise Troas, Hamlet, Kalp, Evlat, Sırça, Baklava Cumhuriyeti, Öteki ve The Dogs gibi yapımlardaki performanslarıyla dikkati çekti.

GENÇ BAŞARI ÖDÜLÜ'NÜN DİĞER SAHİBİ: LEYLA SMYRNA CABAS

Festivalin diğer Genç Başarı Ödülü ise henüz 16 yaşında olmasına rağmen uluslararası festivallerde adından söz ettirmeyi başaran Leyla Smyrna Cabas'a verilecek.

İstanbul'da 2010 yılında doğan Cabas, Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşuyor. İlk sinema deneyimini Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği "Fidan" filmiyle yaşayan genç oyuncu, bu yapımla uluslararası alanda dikkati çekti. Roma'daki Cinema D'iDEA Kadın Filmleri Festivali'nde yönetmen Ayçıl Yeltan ve oyuncu Ayça Bingöl ile birlikte Özel Ödül'e layık görülen Cabas, ardından İlker Çatak'ın yönettiği Yellow Letters (Sarı Zarflar) filminde rol aldı.

Dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali'nde yapan ve Altın Ayı kazanan filmdeki performansıyla uluslararası sinema çevrelerinin dikkatini çeken Cabas, ilk filmleriyle önemli bir çıkış yakaladı. Piyano, gitar ve keman eğitimi alan genç oyuncu, lise öğrenimini İstanbul'da sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl oyuncu Cansu Baydar'a verilen Genç Başarı Ödülü, bu yıl 24 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılış Töreni'nde Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.

Kaynak: ANKA

Cem Yiğit Üzümoğlu, Film Festivali, Antalya, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Yiğit Üzümoğlu'na Genç Başarı Ödülü - Son Dakika

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