Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti - Son Dakika
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Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

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Tanınmış iş insanlarından Yavuz Kahriman’ın oğlu Tayyip Kahriman, Berna Düşünmez ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitleri arasında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Savcı Sayan da yer aldı.

Beylikdüzü’nde tanınmış iş insanlarından Yavuz Kahriman’ın oğlu Tayyip Kahriman, Berna Düşünmez ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitleri arasında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Savcı Sayan da yer aldı.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Tanınmış iş insanlarından Yavuz Kahriman, oğlu Tayyip Kahriman’ı evlendirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Tayyip Kahriman ile Berna Düşünmez çifti, görkemli bir törenle hayatlarını birleştirerek dünyaevine girdi.

Pullman Hotel’de gerçekleşen ve seçkin davetlilerin katıldığı düğün töreni, iş, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

ŞAHİTLER GEÇİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin nikah töreninde en çok konuşulan detay ise adeta bir "şahitler geçidine" sahne olan nikah masası oldu. Genç çiftin bu mutlu gününe tanıklık eden ve nikah şahitliğini üstlenen isimler arasında; Seyithan İzsiz, Savcı Sayan, Ahmet Özer, Emre Ete, Halis Kahriman, Mustafa Necati Işık, Mehmet Atmaca, Velittin Küçük ve Cihan İzol yer aldı.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Nikah akdinin tamamlanmasının ardından protokolden ve iş dünyasından oluşan şahitler heyeti, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

SİYASETÇİLER VE İŞ İNSANLARI HALAYA DURDU

Nikah merasiminin ardından başlayan eğlence bölümünde ise salonda adeta coşku rüzgarı esti. Müzik eşliğinde neşeli anların yaşandığı gecede, nikah şahitliği yapan seçkin konuklar ve davetliler piste çıkarak halay çekti.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Siyaset ve iş dünyasının önemli simalarının bir arada el ele tutuşarak halay çekmesi, geceye damgasını vuran en renkli ve dikkat çekici görüntülerden biri oldu. Gece boyunca devam eden müzik ve coşkulu kutlamalarla davetliler unutulmaz bir akşam geçirdi.

Kahriman ve Düşünmez aileleri, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, mutluluklarına ortak olan tüm konuklara ve nikah şahitlerine tek tek teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

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Son Dakika Beylikdüzü Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • gulsadiye759@gmail.com [email protected]:
    para parayı çeker tanımış mis hocte tanımıyoruz iş insaniymis ?? 0 0 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    İyrenç bir dün tarzı halay tarzı 0 0 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Gelinle damat düğünde mi tanıştılar? Bu ne soğukluk? 0 0 Yanıtla
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