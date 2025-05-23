(ANKARA) – CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Enginyurt, "Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor" dedi.
Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Enginyurt şu ifadeleri kullandı:
"Dalga geçmeye devam. İBB de 4.dalga, 44 kişi gözaltına alındı. Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor."
Son Dakika › Güncel › Cemal Enginyurt'tan İBB'ye Yönelik Gözaltı Operasyonuna Tepki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?