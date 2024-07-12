Çember-19 Operasyonlarında 4 Bin 466 Firari Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il genelinde son 5 günde düzenlenen 'Çember-19' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama kaydı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'Çember-19' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu hırsızlıktan 691, dolandırıcılıktan 383, yağmadan 159, adam öldürmeden 79, cinsel suçlardan 116, terör suçlarından 85, narkotik suçlarından 718, kaçakçılık ve organize suçlardan 434 kişi olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 firari adalete teslim edildi.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.