Çemberlitaş'ta Ayakkabı Dükkanında Yangın

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(İSTANBUL) Çemberlitaş'ta bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde de düzenleme yapıldı. Çemberlitaş istasyonu bir süre işletmeye kapatıldı.

Sabah saatlerinde Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'ta bulunan bir ayakkabı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılırken alevler 4 katlı binanın 3. ve 4. katı ile çatı katına ulaştı. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 26 araç 82 personelle müdahele ederken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Çemberlitaş tramvay istasyonu bir süre işletmeye kapatıldı. T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş- Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de bölgede inceleme yaparken, yangın bir süre sonra kısmen kontrol altına alındı.