Cemil Tugay: "Bu Güzel Millete, Bu Güzel Ülkeye Birlik Beraberlik ve İyilik Çok Yakışıyor"

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftar sofrasını Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu'nda kurdu. Yüzlerce Tirelinin aynı sofrada buluştuğu iftar programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu güzel millete, bu güzel ülkeye birlik beraberlik ve iyilik çok yakışıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan ayının ikinci iftarını Tireli vatandaşlarla birlikte açtı. Tire Belediyesi iş birliği ile Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu'nda düzenlenen iftar programı, çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. İftara İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da katıldı.

Orucunu açtıktan sonra Tirelilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Bu güzel millete, bu güzel ülkeye birlik beraberlik ve bunun yanında iyilik çok yakışıyor. Bu asil millet, iyiliğiyle yücelsin. İnşallah bütün sıkıntılarının üstesinden gelsin" dedi.

"On binlerce yurttaşımızın evine yemek servisi yapıyoruz"

Başkan Tugay, "İzmir'de yaşayan herkes bizim komşumuz ama Tire'de iki yıl doktor olarak görev yaptım. Hayatımın en güzel iki yılından biriydi. Bu güzel günde, bu kutsal gecede bu masanın etrafında beraber iftar yapmak onurunu bizlere verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tuttuğumuz oruçların, dualarımızın kabulünü diliyorum. Allah gönlünüzdeki en iyisini sizlere versin, dualarınız kabul olsun. İzmir'in dört bir yanında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyelerimiz vatandaşlarımıza benzer sofralar kuruyor. Aynı zamanda Kent Lokantalarımızdan iftar yemekleri veriyoruz. On binlerce yurttaşımızın evine yemek servisi yapıyoruz. İhtiyacı olan, bize ihtiyacını bildiren herkesin ihtiyacını karşılamaya, onlara yetişmeye çalışıyoruz. İyi niyetle, iyi duygularla bu kutsal ayda, bu kutsal görev çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kimsenin hakkını yemeden çalışması gerekiyor"

Ülkede yoksulluk ve işsizlik sorunu yaşandığını vurgulayan Başkan Tugay, "Gerçekten çok büyük sıkıntılar içinde olan birçok vatandaşımız var. Ülkemizin bu sıkıntılarının üstesinden gelebilmesi için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Özellikle sorumluluk almış kamu yöneticilerinin, siyasetçilerin, devlet insanlarının çok çalışmasını bekliyor. Dürüst ve namuslu bir şekilde çalışması gerekiyor. Hiçbir şeyde gözü olmadan, kimsenin hakkını yemeden çalışması gerekiyor. Şunu bilmenizi isterim, iyi niyetle vatanını ve milletini seven, ülkesine hizmet etmeye çalışan insanların hepsinin vatandaşımızın manevi desteğini görmeye ihtiyacı var. Sizlerin bize destek olduğunu görmemize ihtiyacımız var. Onun için böyle zamanlarda bu masanın, bu mütevazı sofralarının etrafında bir arada olmak inanın bizler için her şeyden daha fazla değerli" ifadelerini kullandı.

"Onlara elimizden geldiğince yardım elimizi uzatalım"

"Her şeyden önce ağız tadıyla milletimizin birliği, beraberliği daim olsun" diyen Başkan Tugay, işsizlerin ve yoksulların sıkıntılarına çare olacak şekilde ülkeye bolluk ve bereket gelmesini temenni etti. Başkan Tugay şöyle devam etti:

"Şunu biliyorum, gençlerimizin ve sıkıntıda olan insanlarımızın hayatlarına girmeye çalışan, onları sömürmeye çalışan çok kötü insanlar var. Onlara kimi zaman kumar kimi zaman uyuşturucu belasını aşılamaya çalışanlar var. Bunların hepsinin bu ülkeden defolup gittiği güzel günler bizlerle olsun. Dualarınız iyilik için olsun. Her zaman bizden daha fazla sıkıntılı olan insanları görelim, onlara elimizden geldiğince yardım elimizi uzatalım."

"İnşallah sonraki yıllarda da hep birlikte dayanışma içinde oluruz"

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise "Ramazan bereketi, böyle güzel sofraların oluşumuyla, birlik ve beraberlikle oluyor. Ne güzel ki bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde bu sofrada hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah sonraki yıllarda da hep birlikte dayanışma içinde oluruz. Bugün buraya katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ramazanımızın tüm insanlığa birlik, beraberlik sağlık getirmesini dilerim" diye konuştu.

" Demokrasi, adalet, hukuk istiyoruz"

İftar programına katılan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Ersin Uçar: " Torbalı'dan Tire'ye gezmek için gelmiştik. Burada gayet güzel bir ortam var. Zor dönemlerden geçtik, inşallah tekrarını yaşamayız. Daha refah, ekonomik anlamda daha rahat, afetsiz bir döneme gideriz diye temenni ediyorum."

Hazme Erdemci: "Çok şükür, burası çok güzel. İnşallah bundan sonra hep beraber daha mutlu oluruz."

Gürsel Topkara: "Ortam çok güzel. Belediyemiz yaptığı iftarla milletimizi buluşturuyor."

Şengül Topkara: "Demokrasi, adalet, hukuk istiyoruz. Birlik, beraberlik olsun."

Elif Gedik: "Ramazan ayında bu tip iftar sofralarının, birlik ve beraberliği sağladığı için önemli olduğunu düşünüyorum. Benim duam, tüm Müslümanların günahlarının affolması ve barışın sağlandığı daha adil bir dünya."