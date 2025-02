Cemil Tugay: CHP'ye Zarar Vermeye Çalışıyorlar

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin 38'inci Kurultayı ile ilgili iddialara ilişkin "Sanki kurultayı geçersiz kılacaklarmış, yeniden olağanüstü kurultay yapacaklarmış gibi topluma bir algı vermeye çalışanlar sadece ve sadece CHP'ye zarar vermeye çalışıyorlar. Biz parti olarak buna karşı birlik içerisinde duracağız. Bütün CHP'liler bu anlamda bence tek yürektir, tek yumruktur. Böyle olmaya devam edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Koordinasyon Çalıştayı'nın açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin 38'inci Kurultayı'yla ilgili "Kurultayla ilgili bazı iddialar gündeme geldi, sizin de adınız geçiyor, neler söylemek istersiniz" sorusu üzerine Tugay, "İzmir açısından konu kapandı. Çünkü yok böyle bir şey. Hiç kimsenin en ufacık bir şekilde yaşadığı bir durum yok. Bir kişi ne gibi bir saikle bunu söyledi bilmiyoruz ama birilerinin yönlendirmesiyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermek amacıyla bu açıklamayı yaptığını, bu başvuruyu yaptığını düşünüyoruz. Zaten dosyasını incelemiş arkadaşlarımız ve hiçbir kanıt olmayan, sadece kişisel iddianın ötesine gitmeyen bir suçlama bu.

"Cumhuriyet Halk Parti'ne zarar vermeye çalışıyorlar"

Benim adımın geçmesi tabii ki beni çok rahatsız etti. Çünkü en ufacık bir şekilde bu tür bir olaya dahlim, ilgim yok. Zaten İzmir'de kurultay sürecinde herkesin görüşü belliydi. Şikayette bulunan kişi de hani sabit görüşlü bir kişi, kesinlikle bir taraftı ve öyle olduğu için kimsenin gidip onunla konuştuğunu falan düşünmüyorum. Böyle bir şey ihtimal dahilinde değil. Bin 300'den fazla kurultay delegesi var. Bir kişinin özel olarak İstanbul'a davet edilmesi çok saçma, çok anlamsız böyle bir şeyi kimse yapmaz. Tamamen uydurma bir durum. Ama bunu ciddiye alanlar, bunun üzerinden sanki kurultayı geçersiz kılacaklarmış, yeniden olağanüstü kurultay yapacaklarmış gibi topluma bir algı vermeye çalışanlar sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Parti'ne zarar vermeye çalışıyorlar. Biz parti olarak buna karşı birlik içerisinde duracağız. Dün Genel Başkanımız mecliste yaptığı grup konuşmasında çok net ifadelerle bütün kuvvetimizle bizim üzerimizde kurulmaya çalışılan bu baskıya karşı koyacağımızı ifade etti. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer bu anlamda bence tek yürektir, tek yumruktur. Böyle olmaya devam edecek."

"Ülkemizin geleceği için ciddi bir tehdit"

Başkan Tugay, "Kayyum süreci, soruşturmalar, SGK borçlarının talep edilmesi, belediyelerin maddi açıdan zorlanması ve CHP'nin iktidara geliyoruz dediği dönemde bunların yaşanması tesadüf mü" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Her şey zaten toplumun gözünün önünde oluyor, herkes her şeyi izliyor. Biraz dikkatle bakanlar her şeyin nedenini çok kolayca anlayabilir. Siyasetin bu şekilde yapılmaması lazım. Bu demokrasiye çok büyük zarar verir. Siyaset niye yapılıyor? Ülkeyi yönetmek, ülkenin yönetiminin halka sağlıklı, düzgün hizmet vermesini sağlamak için yapılıyor. Burada bir partinin başka bir partiyi zayıflatmak için elindeki devlet imkanlarını kullanması, hukuku yönlendirmesi bunun üzerinden rakibi olan siyasi parti üzerine baskı oluşturması demokrasinin sağlıklı işlemediğini gösterir. Ülkemizin geleceği için de bence ciddi bir tehdittir. Sahip olduğumuz en değerli şeyimiz demokrasimiz. Demokrasi üzerinde gelişiyor her şey. Demokraside yara açacak hiçbir hareketi hiçbirimizin onaylamaması gerekir. Halkımızın bu konuda bilinçli olması gerekir. Bu yaşadığımız süreç kesinlikle antidemokratik bir süreç. Bir baskı süreci bunu herkes görüyor ve herkesin bilincinde olduğunu inanıyorum. Buna karşı demokratik bir tepki göstermek gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak siyasi mücadelemize devam edeceğiz."