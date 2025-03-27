Cemil Tugay'dan Bayram Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cemil Tugay'dan Bayram Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışanlarıyla bayramlaşarak, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Tugay, Türkiye'nin gündemine de değinerek herkesi ortak bir hedef etrafında birleşmeye davet etti.

27.03.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışanlarıyla bayramlaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir aile olduğunu belirten Başkan Tugay, çalışanlara Türkiye'nin içinde bulunduğu gündeme karşı umut ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Tugay, "Biraz keyfimiz kaçık, umudumuz azalmış gibi hissedebiliriz ama hepimiz ayrı ayrı güçlüyüz. Birbirinizin koluna girdiğinizde her şey çok daha kolay çözülür" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesi kentin yeşil alanlarında gece gündüz emek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeliyle bayramlaştı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) yerleşkesinde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Cemil Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik eşlik etti.

"Bir ailenin fertleri hiçbir zaman birbirlerinin kötülüğünü istemez"

Bayramlaşmada konuşan Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm yapısıyla kocaman bir ailedir. Personelimizi ailemden biri gibi görüyorum. Selamımda da, sarılmamızda da farklı bir duygu hissediyorum. Bu sadece bir başkanın hissedeceği duygu değil, belediyedeki tüm çalışanların birbirlerine karşı hissedeceği duygu olmalıdır. Bu güzel ailenin bir parçası olarak birbirinin iyiliğini isteyen, iyiliği için mücadele eden insanlar olmamız lazım. Bu birlik duygusundan çok önemli başarılar, zaferler çıkacağını düşünüyorum" dedi.

"Hepimizin ortak partisi Türkiye'dir"

Konuşmasında ülke gündemine de değinen Başkan Tugay, siyasi mücadelenin gerçekleri anlatma ve mücadele işi olduğunu ifade ederek, "Hem gerçekleri anlatan, yaşayışıyla örnek olan insanlar olacağız hem de yaptığınız hizmetlerle ülkeyi yöneteceğimiz zaman ne kadar güzel işler yapacağımızı göstereceğiz. Bu hikaye sadece bir siyasi partinin olamaz. Hepimizin ortak bir partisi olması lazım o da Türkiye partisi. Türkiye partisinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk bu ülkedeki insanların kendini yönetecekleri seçecek şekilde bir sistem kurmuş ve o şekilde onurlandırmıştır. Siz bu ülkenin eşit vatandaşlarısınız. Hepinizin seçme seçilme hakkı var. Yasalardan gelen insan haklarınız var. Türkiye, herkesin ortak partisi olmalıdır. O partinin üyelerinin hepsi, bu ülkenin tüm vatandaşlarına özellikle gençlerine sahip çıkmalı onlar için üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.

Başkan Tugay'dan personele teşekkür

Tüm çalışma arkadaşlarının bayramını kutlayan Başkan Tugay, "Biraz keyfimiz kaçık, umudumuz azalmış hissedebiliriz ama hepimiz ayrı ayrı güçlüyüz. O güç bir araya geldiğinde bambaşka bir şey çıkar ortaya. Birbirinizin koluna girdiğinizde her şeyin dünyada çok daha kolay çözülebildiğini göreceksiniz. Ben sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Yaptığınız çalışmalar ve emekler için İzmir halkı adına çok teşekkür ediyorum. Gelecek günlerin iyi olması için çok çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde güzel günlerde bir arada olalım" ifadelerini kullandı.

"Bayramlar ülkemize neşe ve mutluluk getirsin"

Bayramlaşmada konuşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği çok önemli günler olduğunu belirterek, personele aileleriyle birlikte mutlu bayramlar diledi.

İşçiler adına söz alan DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Ülkemizdeki hukuksuzluğa karşı günlerdir alanlarda, sokaklarda mücadele ediyoruz. Bu zor günlerde başkanımız burada bizlerle bayramlaşma için bir araya geldi. Ben şahsım ve sizler adına bu buluşmadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise "Bu bayram birlik ve beraberlik bayramı. Bu bayram Türkiye'ye mutluluk, neşe ve güzel günler getirsin. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Belediye, Politika, Türkiye, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay'dan Bayram Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:13:18. #7.13#
SON DAKİKA: Cemil Tugay'dan Bayram Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement