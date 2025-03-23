Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Oyunu Kullandı - Son Dakika
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Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Oyunu Kullandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan ön seçim sandığında oyunu kullandı. Tugay, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek vererek, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

23.03.2025 11:29  Güncelleme: 11:46
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(İSTANBUL) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan ön seçim sandığında oyunu Saraçhane'de kullandı. Tugay, "Burada verdiğimiz oy temsili bir şey değil. Sonucunda bir gün inşallah cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu o seçime girecek ve inanıyoruz hem seçimi kazanacak hem de Türkiye'yi aydınlık ve güzel günlere bütün parti örgütümüzle birlikte taşıyacak" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı bugün kuruldu. Hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da oyunu kullandı.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde kurulan sandıkta oyunu kullanan Tugay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Her ne şart altında olursa olsun görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de partimizin verdiği ön seçim kararından sonra Ekrem Başkan'a destek olmak üzere Saraçhane'deyiz, oyumuzu da burada kullandık. Söylememiz gereken en önemli şey şu bence. Her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi, bütün üyeleriyle mücadeleye devam edecek, etmek zorunda. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin demokrasiye, özgürlüğe, adalete ihtiyacı var. Bunun için bizlerin belki öncülük etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bu yükü en fazla taşıyacak yapı olabilir. Halkımızın bu mücadeleye sahip çıkacağına da çok inanıyoruz. Bugün burada verdiğimiz oy temsili bir şey değil. Sonucunda bir gün inşallah cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu o seçime girecek ve inanıyoruz hem seçimi kazanacak hem de Türkiye'yi aydınlık ve güzel günlere bütün parti örgütümüzle birlikte taşıyacak. Hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Oyunu Kullandı - Son Dakika

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