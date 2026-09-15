Cemil Tugay: İzmir dönüşümün öncüsü olmalı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, EBSO Business Center'ın açılışında sanayicilere inovasyon ve dönüşüm çağrısı yaptı. Tugay, "İzmir'in bundan sonraki yolculuğu daha yüksek katma değerli üretim, daha fazla teknoloji, daha güçlü Ar-Ge, yeşil dönüşüm ve daha yüksek ihracat kapasitesi üzerinden şekillenmeli. İzmir'in bu dönüşümün gerisinde kalmasını değil, öncülerinden biri olmasını istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO), 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından riskli olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yeniden inşa edilen yeni hizmet binasının açılışına katıldı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren EBSO ana binasının yanı sıra Kordon'da İzmir iş dünyasına hizmet verecek EBSO Business Center'in açılış törenine; Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO Meclis üyeleri, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda, birlik ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile İzmir iş dünyasının temsilcileri katıldı.

"İZMİR SANAYİSİNİN GELİŞİMİNE YÖN VEREN BİR BİNAYDI"

Açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, EBSO'nun İzmir ekonomisi ve Türkiye sanayisinin gelişimine önemli katkılar sunan köklü bir kurum olduğunu belirtti. 1974 yılında Şinasi Ertan döneminde yapılan eski binanın yıllarca İzmir sanayisinin gelişimine yön veren toplantı, karar ve projelere ev sahipliği yaptığını söyleyen Tugay, binanın 30 Ekim 2020 depreminde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı. Depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşı rahmetle anan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak deprem riskini azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. Tugay, "Zor bir zeminde ve çok kısa bir sürede bu binanın bütün görkemiyle tamamlanmış olması, herkes gibi bizim de takdirimizi kazanmıştır" dedi.

"İZMİR DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMALI"

İzmir'in güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu ifade eden Başkan Tugay, kentin sanayi ve ihracat gücünü rakamlarla aktardı. Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Kentimizdeki organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, İzmir'in üretim ve yatırım gücünün temel unsurlarıdır. İzmir'in bundan sonraki yolculuğunun daha yüksek katma değerli üretim, daha fazla teknoloji, daha güçlü Ar-Ge, yeşil dönüşüm ve daha yüksek ihracat kapasitesi üzerinden şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü dünyada sanayi anlayışı, bildiğiniz gibi, çok hızlı değişiyor. Enerji verimliliği, dijitalleşme, yapay zeka, karbon nötr üretim ve döngüsel ekonomi artık geleceğin değil, bugünün rekabet koşullarını belirliyor. İzmir'in bu dönüşümün gerisinde kalmasını değil, öncülerinden biri olmasını diliyor ve istiyoruz. Kentimizin sahip olduğu sanayi, tarım, lojistik, yenilenebilir enerji, teknoloji ve insan kaynağı kapasitesini daha yüksek verimlilik ve katma değere dönüştürmek, İzmir'in önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden biri olmalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz, sanayicimizi yalnızca ekonomik hayatın bir aktörü olarak görmüyoruz. Onları istihdam yaratan, teknoloji geliştiren, ihracat yapan; kentimize ve ülkemize değer üreten yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu nedenle, EBSO başta olmak üzere bütün meslek odalarımızla, organize sanayi bölgelerimizle ve iş dünyamızla güçlü bir iş birliği içinde hareket etmeyi çok önemsiyoruz."

YORGANCILAR: BU BAŞARI, İZMİR'İN BAŞARISIDIR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "İki ayda iki açılış gerçekleştirdik. Başarı nedir? Fark yaratmaktır. Bu başkanlık sürecinde, yönetimdeki arkadaşlarımızla, yönetimin ve İzmir'in desteğiyle uyum içinde çalışarak bu başarıları elde ettik. Bu başarı EBSO'nun değil, İzmir'in başarısıdır. Birlikte rahmet, bereket; ayrılıkta azap vardır. Birlik ve beraberlik içinde İzmir'deki çıtayı, örnek olacak şekilde yükselttik. Bizden sonraki arkadaşlarımızın da aynı anlayışla bu çalışmaları devam ettirmesi en büyük beklentim. Binamızın inşaatında bizi en çok oyalayan bölüm temel oldu. Ne zaman temelin altına insek su çıktı. Teknolojinin de yardımıyla iyi bir iş ortaya çıkardık. İnşallah bu binanın, bizden sonraki nesillere yenilik, başarı, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi.

GÖKÇÜOĞLU: İŞ DÜNYASI İLE KAMU ARASINDA KÖPRÜ KURACAK

EBSO'nun yıkılan eski binasının 50 yıllık hikayesini anlatan EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ise "Bugün binamız, yeni mimari yapısıyla bizleri karşılıyor. EBSO'yu Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri haline getiren tüm kadrolar bu binada hizmet verdi. Bu bina benim için de unutulmaz anılarla dolu. İki binayı eş zamanlı olarak yaptık ve EBSO olarak bu süreçte büyük emek verdik. İzmir'imize büyük bir değer kazandırdığımızı düşünüyorum. Şehir merkezindeki konumuyla binamız, iş dünyası ile kamu arasında köprü kurmaya devam edecek. Binamız kağıt üzerinde EBSO'nun olabilir; ancak tüm kamu ve iş dünyasının buluşma noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek binanın açılışı yapıldı.