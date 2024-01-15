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Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Zor, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceleyerek, farklı kategorilerdeki favori fotoğraflarını seçti. Kaymakam Zor, AA foto muhabirlerini ve muhabirlerini tebrik ederek, fotoğrafların güzel ve anlamlı olduğunu belirtti.

Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
15.01.2024 - 13:48,  Güncelleme: 13:49
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Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Zor, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" fotoğraflarını oylayan Zor, "Spor" da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma" adlı karesini seçen Zor, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

Zor, AA foto muhabirlerini ve muhabirlerini tebrik ederek, 147 fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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