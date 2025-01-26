İsrail İHA'sı cenaze törenine bomba attı - Son Dakika
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İsrail İHA'sı cenaze törenine bomba attı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda, öldürülen bir Filistinlinin cenaze töreninde İsrail'e ait İHA'dan bomba atıldığı bildirildi. Bombanın patlamaması üzerine katılımcılarda panik yaşandı.

26.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:56
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında öldürülen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail'e ait İHA'dan mezarlığa bomba atıldığı, bombanın patlamaması üzerine ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

CENAZEYE KATILANLAR KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı.

Mezarlığın içine atılan bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Balata Mülteci Kampı'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 42 yaşındaki Ahmed el-Haşşaş'ın Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail İHA\'sı cenaze törenine bomba attı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı cenaze törenine bomba attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Nejdet Aydemir:
    Hani barış imzalamamışlardı İsrail abd ye güven olurmu hiç 1816 17 Yanıtla
    Psy Straps:
    itin sözü hiç muteber olur mu 12 7
  • Psy Straps:
    Şeref ve namus kavramı olmayan bir milletin sözüne güven olur mu? onları sadece ekonomik olarak cezalandırabilirsiniz bu yüzden boykota devam. admin bizi de paylaş 1333 18 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İsrail mutlak şerdir 1087 11 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bu itrail acil yok sdilmeli 99 13 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îyi olmus 22 37 Yanıtla
  • barış özcan:
    40 tanesi gelse böylesini doğuramaz. Masum insanları öldüren bu caniler fıtratının gereğini yapıyor ama Türk kimliği taşıyan ve onlara destek veren acizlere ne demeli. 20 24 Yanıtla
  • Süleyman Aktürk:
    Biz bizansı kahbe bilirdik 19 18 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Maldan mulkten caz geçen gerçekten Allah yolunda Peygamber soyundan insan yokmu miras kavgasına düşmeyen ümmet kavgasini veren 12 15 Yanıtla
  • Mehmet Yararli:
    Ahmet yılmaz ismini hemen değiştir fikir olarak coni yılmaz olsun 8 0 Yanıtla
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