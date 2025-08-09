Cenevre'de Gazze İçin Protesto

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Gazze'nin maruz bırakıldığı kıtlığı protesto ederek, bu durumun sorumlusu olarak gösterdikleri İsrail'e tepki gösterdi.

Cenevre'nin en işlek bölgelerinden birinde bulunan İngiliz Bahçesi'nde bir araya gelen binlerce eylemci, parkın hemen önündeki ana caddede oturma eylemi düzenleyerek Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

Göstericiler, daha sonra Mont Blanc Köprüsü üzerinden geçerek, saatlerce Cenevre'nin merkezinde yürüyüş yaptı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

Eylemciler, ellerindeki boş tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığa ve bunun neden olduğu ölümlere tepki gösterdi.

İsrail'e boykot çağrısı da yapılan eylemde İsviçre hükümeti, "İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle" eleştirildi.

Yürüyüş esnasında eylemi provoke etmek isteyenlere eylemciler tarafından izin verilmedi.

Eyleme katılan İngiliz Mireiia Bruno, AA muhabirine verdiği demeçte, "(Gazze'deki kıtlık) Bu aynı Yemen ve Sudan'da olduğu gibi korkunç bir durum. İnsanların barış içinde yaşama hakkı var." dedi.

Gazze'deki çocukların çaresiz olduğunu ve öldürüldüğünü söyleyen Bruno, "(Gazze'de) Çocuklar bugün açlıktan ölüyor." diye konuştu.

İsviçreli Nikles ise Filistin'i desteklemek için burada olduğunu kaydederek, "Gazze'de yaşananlar felaket, organize edilmiş bir soykırım. Her gün acı çeken Filistinlileri desteklemek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Nikles, Gazze'de yaşananları çocuklarına da göstermek istediğini belirterek, onların bu duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Yoğun polis eşliğinde yaklaşık 2 saat süren eylem olaysız bir şekilde son buldu.

Öte yandan, gösteri sonunda bazı kişilerin polis tarafından sorgulanması ve kimlik kontrolü yapılmasına da tepki gösterildi.