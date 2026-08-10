Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba

Yıllar öncesine ait görüntülerde Hülya Avşar ile birlikte muhabirin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, sohbet sırasında 24 yaşında olduğunu söylüyor.

SES TONU DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın'ın gençlik yıllarındaki konuşma tarzı ve bugünkünden oldukça farklı bulunan ses tonu, görüntülerin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

KONU ÇAPKINLIĞA GELDİ

Sohbetin ilerleyen bölümünde konu kadın-erkek ilişkilerine ve çapkınlığa geliyor. Hülya Avşar, erkeğin çapkın olabileceğine yönelik yorumlarda bulunurken Sergen Yalçın da söylediklerine karşılık veriyor.