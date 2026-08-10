Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba - Son Dakika
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Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba

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Sergen Yalçın ile Hülya Avşar'ın yıllar önce yaptığı sohbet yeniden dikkat çekti. Görüntülerde 24 yaşında olduğunu söyleyen Yalçın'ın ses tonu dikkat çekerken, ikilinin erkeklerin çapkınlığı üzerine yaptığı konuşma da öne çıktı.

Yıllar öncesine ait görüntülerde Hülya Avşar ile birlikte muhabirin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, sohbet sırasında 24 yaşında olduğunu söylüyor.

SES TONU DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın'ın gençlik yıllarındaki konuşma tarzı ve bugünkünden oldukça farklı bulunan ses tonu, görüntülerin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

KONU ÇAPKINLIĞA GELDİ

Sohbetin ilerleyen bölümünde konu kadın-erkek ilişkilerine ve çapkınlığa geliyor. Hülya Avşar, erkeğin çapkın olabileceğine yönelik yorumlarda bulunurken Sergen Yalçın da söylediklerine karşılık veriyor. 

Sergen Yalçın, Hülya Avşar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Bir zamanlar biriside kadının göbeğinde siyah zeytin yiyordu hatırladınız her halde 1 0 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Ahh Sergen ah yıllar önce neymişsin tam taze beyaz peynirmişsin şimdiyle kıyaslanınca… 1 0 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Konusu bu zaten ne konu varki 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba - Son Dakika
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