Cenevre'de Geleneksel Çin Tıbbı Etkinliği

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CENEVRE, 29 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palais des Nations'da düzenlenen geleneksel Çin tıbbı konulu etkinlikte akupunktur üzerine konferansa katılan katılımcılar, 28 Ekim 2024.

Geleneksel Çin Tıbbı Sanatı ve Geleneği Etkinliği, Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi, Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi (UNOG) Daimi Temsilciliği ve UNOG tarafından düzenlendi.

Etkinliğe, aralarında Brezilya, Pakistan, Suriye, Bangladeş, Gürcistan, Gambiya, Güney Kore, Kazakistan ve Mauritius'un da bulunduğu 50'den fazla ülkenin diplomatları ve uluslararası örgüt yetkililerinin de yer aldığı yaklaşık 200 katılımcı katıldı.

Çin'in BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'deki diğer uluslararası örgütlerdeki daimi temsilcisi Chen Xu, Geleneksel Çin Tıbbı Sanatı ve Geleneği Etkinliğinin Çin'in kültürel değerlerini ve hümanist ruhunu temsil ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)