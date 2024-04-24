Cenevre\'de Türk Haftası Gala Konseri düzenlendi

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İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve Türk dünyasının tanıtımını amaçlayan Türk Haftası programı kapsamında Gala Konseri etkinliği yapıldı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde (WIPO) düzenlenen etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Saky Sadykov, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alpaslan Acarsoy, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, TDT'nin gözlemci üyesi KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, TDT üyesi ülkelerin Cenevre'deki temsilcileri, TBMM'den milletvekilleri, birçok ülke ile uluslararası kuruluşun temsilcisi, İsviçre'deki Türk toplumu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY tarafından hazırlanan video gösterimi ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, yaptığı konuşmada, Avrupa'nın kalbinde gerçekleşen Türk Haftası etkinliğinin özel bir önem taşıdığını belirtti.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin 30'dan fazla alana yayıldığını ve kültürün bunların en önemlilerinden biri olduğuna işaret eden Ömüraliyev, "Türk kültürü, halklarımız arasında birleştirici güç görevi gören dili, gelenekleri, sanatı ve tarihi kapsıyor. Türk Haftası, dünya çapında çeşitli başkentlerde düzenlenecek etkinliklerle, küresel sahnede saygın üye ülkelerimize odaklanmaya devam eden, her yıl düzenlenecek bir geleneğin başlangıcına işaret ediyor." dedi.

Ömüraliyev, TDT üyesi ülkelerden sanatçılara performansları ve Türk dünyasının kültürel zenginliğini hayata geçirdikleri için teşekkürlerini iletti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ise Türk Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde Türk dünyasının zengin kültürel mirası ve birliğini sergileme fırsatı yakalamış olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Türk dünyasının 7 farklı ülkesinden yetenekli sanatçıların konser vereceğini anlatan Raev, "Gala Konseri, sizlere ortak kültürel mirasımızın önemli bir parçasını oluşturan Türk müziği ve danslarını keşfetme fırsatı verecek." diye konuştu.

Kültürün, birleştirici gücüyle Türk dünyası halklarını her zaman bir arada tuttuğunu vurgulayan Raev, bu programın hazırlanmasında ve planlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yaklaşık 1 saat süren konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Katılımcılar koronun etkileyici performansına alkışlarla karşılık verdi.

Gala Konseri sonrasında konuklara Türk dünyasından yöresel lezzetler ikram edildi.

Türk dünyasının zengin kültürel mirasını, sanatını ve Türk işbirliği örgütlerinin yürüttüğü çalışmaları tanıtmayı amaçlayan ve 22 Nisan'da Cenevre'de başlayan Türk Haftası programı, 25 Nisan'a kadar devam edecek.