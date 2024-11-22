Cengizhan'ın Engelsiz Durağı Hayata Geçti - Son Dakika
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Cengizhan'ın Engelsiz Durağı Hayata Geçti

Ortahisar Belediyesi, özel gereksinimli birey Cengizhan Doğan için 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı' adında bir otobüs durağı inşa etti. Bu durak, Cengizhan'ın hava koşullarından etkilenmeden araçları izleyebilmesi için yapıldı.

22.11.2024 16:12
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Yenicuma Mahallesi'nde yaşayan ve küçük yaştan itibaren araçları izlemeyi alışkanlık haline getiren 30 yaşındaki özel gereksinimli birey Cengizhan Doğan için evlerinin yakınında bir durak yaptı. Durağa, "Cengizhan'ın Engelsiz Durağı" ismi verildi.

Yenicuma Mahallesi'nde yaşayan Hacı Bayram Doğan ve eşi Leyla Doğan, bedensel ve zihinsel engelli oğulları Cengizhan Doğan'ı büyük bir ilgi duyduğu araçları seyredebilmesi için yaz-kış demeden her gün evlerine 300 metre uzakta bulunan otobüs durağına getiriyordu.

Cengizhan'ın yaşadığı zorluğu öğrenen Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Ahmet Kaya'nın talimatı üzerine harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cengizhan için Yenicuma Mahallesi Gözaçan Cami mevkiinde, yağmur, rüzgar ve soğuktan korunarak araçları izleyebileceği "Cengizhan'ın Engelsiz Durağı" isimli bir durak yapıldı.

Başkan Kaya'nın da katılımıyla Cengizhan'a yeni bir tekerlekli sandalye ve ilgi duyduğu çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Cengizhan ve ailesi, durağın yapılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşarken, baba Hacı Bayram Doğan, Başkan Kaya ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Durak sayesinde Doğan ailesi, Cengizhan'ı olumsuz hava koşullarından etkilenmeden araçları izleyebileceği durağa getirecek.

Yenicuma Mahallesi Muhtarı Semra Halkevi, Cengizhan için yapılan durak için Başkan Kaya'ya teşekkür ederek, "Cengizhan mahallemizin evladı. Arabaları seviyor, arabalara karşı çok büyük bir ilgisi var. Arabaları görmezse hem kendine hem ailesine rahatsızlık veriyor. Başkanım sağ olsun, Cengizhan için çok güzel, seyir terası gibi bir yer yaptı. Başkanıma çok teşekkür ederiz" dedi.

"16 senedir arabaları izliyor"

Baba Hacı Bayram Doğan, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu durağı bize yaptı. Soğukta, yağmurda ıslanmadan Cengiz'imizi getirip arabaları izlemesini sağladı. Çok sağ olsun. Cengizhan yağmur, çamur, kar, kış demeden her gün buraya gelmek istiyor. 16 seneden beri, saat 12.00'de geliyoruz. 3'e, 4'e kadar burada arabaları izliyor" diye konuştu.

Anne Leyla Doğan da yapılan durak sayesinde Cengizhan'ın araçları rahat bir ortamda izleyebileceğini belirterek, Başkan Kaya'ya teşekkür etti. Anne Doğan, Başkan Kaya'ya hitaben, "Cengizhan 9 yaşındayken, başka mahallede oturuyorduk. 9 yaşından beri sokaklarda geziyor. Engelli değil de normal bir çocuk olarak onu yetiştirdim. Kendini ifade edemediği için sıkıntılı zamanları da oluyor. Gittiği yerde düşebiliyor. Motor algısı az olduğu için çukurları falan bilmiyor. Ama yine de şükürler olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Günde 2-3 saat arabaları izliyor ve rahat ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaya ise "Bize bilgisi geldiğinde, "Cengizhan üşümesin, ona güzel bir durak yapalım dedik. Buradan gönül rahatlığıyla izlesin arabaları. Burası senin, artık güle güle kullan" diyerek, Cengizhan'ın ve ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cengizhan'ın Engelsiz Durağı Hayata Geçti - Son Dakika

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