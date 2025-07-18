Cenin'de Filistinlilere Müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki Es-Salime Tepesi'ne el koyma kararına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

Cenin kentine bağlı Raba beldesinde yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun Salime Tepesi'ni gasbetme girişimine tepki göstererek yürüyüş düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yüzlerce Filistinli, Salime Tepesi yakınındaki camide cuma namazını kıldıktan sonra tepeye doğru yürüyüşe geçti.

İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullandığını aktaran tanıklar, olayların büyüdüğünü ve Filistinlilerin kendilerine müdahale eden askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 13 kişiye olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

İsrail makamları, 2 Temmuz'da Salime Tepesi ve çevresindeki yaklaşık 2 bin 400 dönümlük araziyi askeri bölge ilan ederek el koymuştu.

Deniz seviyesinden 714 metre yüksekliğiyle Batı Şeria'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Salime Dağı, çevresine hakim konumuyla stratejik bir öneme sahip. Zirveden Cenin Ovası, Ürdün Vadisi, Golan Tepeleri, Akdeniz ve Nablus Dağları görülebiliyor.