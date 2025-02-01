Cenin'de İHA Saldırısı: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Cenin kentinin doğusundaki mahallede toplu halde bulunan Filistinlilere hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda henüz kimliği belirlenemeyen 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerin, hava saldırısında hayatını kaybeden bir çocuk ile 2 yaralıyı hastaneye taşıdığı aktarıldı.