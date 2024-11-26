Cenin'de İsrail Operasyonu: İki Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Operasyonu: İki Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun düzenlediği baskında biri çocuk, iki Filistinli vurularak hayatını kaybetti.

26.11.2024 09:53
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RAMALLAH, 26 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun pazar gecesi Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneyindeki Ya'bad kasabasına düzenlediği baskında biri çocuk, 2 Filistinli vurularak öldürüldü.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Vissam Bekir, pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada göğsünden ve yüzünden gerçek mermiyle vurulan bir çocuğun ve başından vurulan bir diğer gencin kasabadaki bir sağlık merkezine kaldırıldığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise olayda hayatını kaybedenlerin 13 yaşındaki Muhammed Rabi Cemal Hamarşeh ve 20 yaşındaki Ahmed Mahmud Zaid olduğunu açıkladı.

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek üstlerine ateş açtığını ve biri genç biri çocuk iki Filistinlinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana giderek artan şiddet olaylarına sahne olan Batı Şeria'da, İsrail saldırıları nedeniyle 770'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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