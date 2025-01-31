Cenin'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü

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- İsrail Cenin'de 2 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail'in Cenin'deki saldırılarında can kaybı 19'a yükseldi

CENİN - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampında düzenlediği saldırıda 2 Filistinli vurularak öldürüldü. Cenin'de 11 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'ya "Demir Duvar Operasyonu" adıyla başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampında düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin vurularak öldürüldüğü belirtildi. İsrail'in Cenin'de 11 gündür sürdürdüğü saldırılarında 1'i çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı, ayrıca yaklaşık 100 evin yıkıldığı öğrenildi.

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampındaki evleri yakıp yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana en az 880 Filistinli öldürüldü

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria genelinde de geniş çaplı saldırılar düzenliyor. Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Yahudi "yerleşimciler", işgal altındaki Batı Şeria'da en az 880 Filistinliyi öldürdü.