Cenin'de İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 6 Kasım (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin Kabatiye kasabasında düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail güçleri, askeri bir araçla çarparak durmaya zorladıkları bir araca gerçek mermilerle ateş açtı. Filistin Kızılayı, araç içindeki iki kişinin cenazesini Kabatiye'deki bir sağlık merkezine kaldırıldığını belirtti.

Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, üçüncü kişi ise ailesinin evinin çatısında İsrail askerleri tarafından vuruldu. Cenin'deki Er-Razi Hastanesi'ne götürülen bu kişinin daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bu son ölümlerle birlikte Salı sabahından bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in Cenin ve Tubas'a düzenlediği hava saldırıları ve açılan ateş sonucu 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ise Salı günü yaptığı açıklamada bir insansız hava aracıyla Kabatiye yakınlarında silahlı bir hücreyi hedef aldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim 2023'ten bu yana gerilimin önemli ölçüde tırmandığı Batı Şeria'da 760'tan fazla Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş ve düzenlediği bombardımanlar sonucu hayatını kaybetti.