İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampını hedef alan bombardımanında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampını hedef alan bombardımanında 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve cenazelerinin Cenin Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Cenin'e Bombardıman: 5 Filistinli Öldü - Son Dakika
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