Cenin Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 5 Filistinli Öldü

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RAMALLAH, 16 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nın Demec mahallesine düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in çarşamba günkü hava saldırısının ardından 5 kişinin cansız bedeninin Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Filistinli yerel kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada kampta iki füzenin isabet ettiği iki evin kısmen hasar gördüğünü söyledi.

İsrail ordu sözcüsü ise Hava Kuvvetleri'nin Cenin Mülteci Kampı'na bir saldırı düzenlediğini doğrularken, saldırıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Bu, 24 saatten daha kısa bir süre içinde kampa düzenlenen ikinci hava saldırısı oldu. Salı günü kampa düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistinli yetkililerinin verdiği istatistiklere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana gerilimin tırmandığı Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş ya da düzenlediği bombardımanlarda 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.