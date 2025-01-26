Cenin Mülteci Kampı'na Saldırı: 20'den Fazla Ev Yıkıldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na salı gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 20'den fazla ev ve yapıyı yıktığı belirtildi.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 21 Ocak Salı'dan bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı hasara ilişkin bilgi verdi.

Ebu Rubb, saldırılarda, Cenin Mülteci Kampı'nda 20'den fazla ev ve yapının yıkıldığını aktardı.

İsrail'in devam eden kuşatma ve saldırıları, ulaşım ağının kesilmesi gibi nedenlerle kampın içlerine ulaşılamadığını söyleyen Ebu Rubb, enkaz altında cansız bedenlerin olmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Ebu Rubb, İsrail güçlerinin, devasa D9 tipi askeri buldozerler ve büyük araçlarla kasten kampın dar sokaklarına girdiğini; önlerine çıkan her evi veya tesisi yıktığı ya da havaya uçurduğunu, çok sayıda aracı kullanılamaz hale getirdiğini aktardı.

Kampta kalan nüfusa ilişkin detaylı bilgi olmadığını fakat geçen aralık ayının ortasından bu yana 2 bin 500 ila 3 bin ailenin zorla yerinden edildiğini kaydeden Ebu Rubb, bunun Filistin güvenlik birimlerinin kampta yürüttüğü operasyonlarla eş zamanlı olduğunu söyledi.

İsrail'in Cenin'e saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.