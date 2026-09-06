CENTCOM: İran ablukasında 92 geminin rotası değiştirildi, 3'ü hizmet dışı bırakıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 Eylül itibarıyla 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin hizmet dışı bırakıldığını açıkladı. Ayrıca uyum sağlanması amacıyla 3 gemiye baskın yapıldığı ve bölgede F-35A uçağının devriye gezdiği belirtildi.
ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ablukaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 Eylül itibarıyla 92 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 3 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması amacıyla" 3 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımında, bir ABD Hava Kuvvetleri F-35A hayalet savaş uçağının bölgesel sularda devriye gezdiği bildirildi.
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