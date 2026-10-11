CENTCOM, Umman Körfezi'nde kargo gemisini abluka ihlali gerekçesiyle etkisiz bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CENTCOM, Umman Körfezi'nde kargo gemisini abluka ihlali gerekçesiyle etkisiz bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, Umman Körfezi'nde Panama bayraklı M/V Ocean Molica adlı kargo gemisini İran'a yönelik deniz ablukasını ihlal gerekçesiyle etkisiz hale getirdi. Geminin arka kısmı hassas mühimmatla vuruldu, itiş gücü mürettebata zarar verilmeden devre dışı bırakıldı; 14 Temmuz'dan bu yana 4 ticari gemi etkisiz hale getirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), " İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle" Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde Panama bayraklı "M/V Ocean Molica" adlı geminin uyarılara uymamasının ardından "İran'a karşı deniz ablukasını geçmeye çalıştığı" gerekçesiyle hedef alındığı bildirildi.

Geminin arka tarafının hassas mühimmatla vurulduğu ve mürettebata zarar vermeden itiş gücünün devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu büyük kargo gemisi, İran'daki bir limandan ayrıldıktan sonra bölge sularından geçmeye çalışıyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana ABD'nin İran'daki limanlara giriş ve çıkışlara yönelik ablukası kapsamında 4 ticari geminin etkisiz hale getirildiği, 135 geminin geri gönderildiği kaydedildi.

Aynı dönemde ABD ordusunun, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait milyarlarca dolarlık gölge ağıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle 10 tankeri imha ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
DenizcilikPolitikaPanamaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:21:08. #7.13#
SON DAKİKA: CENTCOM, Umman Körfezi'nde kargo gemisini abluka ihlali gerekçesiyle etkisiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei