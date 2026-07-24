Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş, şampiyon yüzücüyü ağırladı

(AYDIN) - Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen haziran ayında düzenlenen International Black Sea Cup'26 yüzme organizasyonunda 200 metre sırtüstü kategorisinde şampiyon olan Ceren Yaşar, başarısını paylaşmak üzere antrenörleriyle birlikte Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Kuşadası, spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen haziran ayında düzenlenen International Black Sea Cup'26 yüzme organizasyonunda 200 metre sırtüstü kategorisinde şampiyonluğa ulaşan genç sporcu Ceren Yaşar, elde ettiği uluslararası başarıyla ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Başarısını paylaşmak üzere antrenörleriyle birlikte Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret eden başarılı sporcu, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada tebrikleri kabul etti.

Ziyarete Kuşadası Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sarıdedeoğlu da katılırken, genç sporcunun uluslararası arenada elde ettiği önemli derece nedeniyle duyulan mutluluk ve gurur, görüşmeye damga vurdu. Sporun birleştirici gücünün ve disiplinli çalışmanın öneminin vurgulandığı buluşmada, Ceren Yaşar'ın başarısının Kuşadası'ndaki genç sporcular için ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

Kuşadası Iceman (Buz Adam) Yüzme İhtisas Kulübü sporcusu olan Ceren Yaşar, Varna'da gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği üstün performansla 200 metre sırtüstü yarışını birincilikle tamamlayarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Uluslararası düzeyde elde ettiği bu önemli başarıyla hem kulübünü hem de Kuşadası'nı gururlandıran genç sporcu, azmi ve disipliniyle gelecekte de adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Başarılı sporcuyu makamında ağırlayan KDemirtaş, spora ve sporcuya verilen desteğin artarak devam edeceğini belirterek, "Kuşadası spor alanında oldukça önemli başarılara imza atıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yöneldiğini, bu alanlarda önemli dereceler elde ettiğini görmek bizlere büyük gurur veriyor. Uluslararası arenada ilçemizi başarıyla temsil eden Ceren Yaşar'ı ve emeği geçen antrenörlerini yürekten kutluyorum. Kuşadası Belediyesi olarak Başkanımız Ömer Günel'in spora ve gençlere verdiği destek anlayışını kararlılıkla sürdürüyor, her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Gelecekte çok daha büyük başarılarla Kuşadası'nın adını dünyaya duyuracağımıza inanıyorum" dedi.