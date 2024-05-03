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Çerkeş'te "Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan" konferansı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet İpek ve Gaziosmanpaşa Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Selçuk Dayı tarafından Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan hakkında sunum gerçekleştirildi.

Konferansa Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amiri Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.