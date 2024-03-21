Çerkezköy\'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

Bilecik'te Kaldırım İşgali Devam Ediyor: Sürücü Kaldırıma Park Etti

Bilecik'te bir araç sürücüsü, Tevfikbey Caddesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti. Bu durum, yayaların tepkisine neden oldu ve Bilecik'te pek çok noktada benzer durumların yaşandığı görüldü. Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya ve kaldırım üzerinde yapılan parklarda haklarının korunmasını talep etti.