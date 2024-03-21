Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

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Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

21.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:06
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Tekirdağ Çerkezköy'de hızlı tren altyapısı için Fatih Mahallesi Ambardere mevkiindeki çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda 2 işçi toprak altında kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışmalara başladı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çerkezköy'de hızlı tren hattı şantiyesinde saat 13.30 sıralarında toprak kayması yaşandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metrelik çukurda kalan işçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
Çerkezköy\'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika

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