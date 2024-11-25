Çermik\'te Kaza: Üç Kardeş Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden Musa, Samet ve Seyit Bozkuş (54), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Samet Bozkuş'un kontrolünü yitirdiği 06 MUR 73 plakalı otomobil takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Musa, Samet ve Seyit Bozkuş'un yaşamını yitirdikleri belirlendi. Ağır yaralanan A.B., ile İ.B. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Götürüldükleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Musa, Seyit ve Samet Bozkuş'un cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Çüngüş ilçesine götürüldü. Seyit ve Musa Bozkuş kırsal Elmadere Mahallesi'nde, Samet Bozkuş ise kırsal Oyuklu Mahallesi'nde defnedildi.

Yaralılardan A.B,'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.