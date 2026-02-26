Cerrahlar Zirvesi Ankara'da - Son Dakika
Cerrahlar Zirvesi Ankara'da

26.02.2026 10:11
2026 ACS Türkiye Toplantısı, Prof. Dr. Haberal ev sahipliğinde Kızılcahamam'da yapılacak.

(ANKARA) - Amerikan Cerrahlar Koleji (ACS-American College of Surgeons) Türkiye Toplantısı, Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de 9-10 Mart 2026 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dünya cerrahisinin zirvesindeki isimler, 9-10 Mart günlerinde Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın ev sahipliğinde Ankara'da buluşacak. Teması "Cerrahide Güncel Gelişmeler" olarak belirlenen 2026 ACS Türkiye Toplantısı, Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de cerrahinin farklı disiplinlerinden uzmanları bir araya getirecek. Toplantı, bilgi ve deneyim paylaşımına önemli katkılar sağlarken, Amerikan Cerrahlar Koleji'nin bölgedeki bilimsel etkileşimini de güçlendirecek.

ACS bünyesinden seçilmiş seçkin konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek zirve, yalnızca bilimsel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek; ulusal ve bölgesel katılımcılar için uluslararası alanda saygın meslek önderleriyle tanışma, fikir alışverişinde bulunma ve güçlü mesleki bağlar kurma açısından önemli bir fırsat sunacak. Katılımcılar, toplantı süresince oluşacak dinamik ve zengin bilimsel ortamda; güncel yaklaşımlar, yenilikçi yöntemler ve farklı bakış açılarıyla buluşma imkanı bulacak.

Toplantının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Haberal, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bilimsel paylaşımın yanı sıra dostlukların pekişeceği bu özel toplantıyı düzenlemekten büyük onur duymaktayız"

"Bu kongre bizim için çok özel bir anlam taşımaktadır. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de organ naklinin 50'nci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. ACS İcra Direktörü ve CEO'su Sayın Prof. Dr. Patricia L. Turner'ın toplantımıza katılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Umman, Kuveyt, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Özbekistan ve İtalya'dan değerli konuşmacıların da katılımıyla, dünyanın en önemli cerrahlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik seçkin bir topluluk bu önemli buluşmada bir araya gelecektir. Bilimsel paylaşımın yanı sıra dostlukların pekişeceği bu özel toplantıyı Başkent Üniversitesi olarak düzenlemekten büyük onur duymaktayız."

Uluslararası bilim otoriteleri ise Prof. Dr. Haberal'ın dünya tıbbındaki yerini, "Türkiye'de organ nakli ve bağışıyla ilgili her şey, vizyoner Prof. Dr. Mehmet Haberal'a borçludur. Haberal, bir cerrahın ötesinde, Türkiye'de organ naklinin sistem kurucusudur. Ulusal başarıyı uluslararası saygınlığa dönüştüren bir bilim insanı olmanın da ötesinde, o, insanlığın kalbindeki bir iyilik meleğidir" sözleriyle özetliyor.

Kaynak: ANKA

