"Cesaretin Adı: Kadın" Zirvesi Öncesinde 'Eşitlik' Çağrısı: Kadınların Güçlenmesi Ekonomik Bir Zorunluluktur

(İZMİR) - İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Cesaretin Adı: Kadın" başlıklı zirvenin tanıtım toplantısında konuşan ASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, eşitlik vurgusu yaparak, "Kadınların güçlenmesi yalnızca bir sosyal sorumluluk konusu değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur"dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 9 Mart'ta düzenlenecek "Cesaretin Adı: Kadın" başlıklı zirvenin, tanıtım toplantısı yapıldı.

BASİFED Federasyon Merkezi'ndeki toplantıya, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'n eşi Öznur Tugay ve TOBB İzmir Kadın Girişimcileri Kurulu (KGK) İzmir Başkanı Deniz Celep katıldı.

Zirvenin tarihsel bağlamda önemli olduğunu kaydeden BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Güneş, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılının kutlanması nedeniyle 2026 yılının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Semiha Güneş, 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'un, kadınlara hukuki eşitlik yolunda devrim niteliğinde haklar kazandırdığını, toplumsal dönüşümün temel taşlarından biri olduğunu, aradan geçen bir asırda önemli mesafeler katedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak bugün hala konuşmamız gereken eşitsizlikler, aşmamız gereken görünmez duvarlar ve dönüştürmemiz gereken sistemsel engeller olduğunu biliyoruz. Ekonomik kalkınma da, sürdürülebilir büyüme de, toplumsal refah da kadınların üretimde, yönetimde ve karar mekanizmalarında eşit temsil edilmesiyle mümkündür. Bu zirvede yalnızca ilham veren hikayeleri değil, somut çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini ve iş birliği modellerini de konuşacağız. Amacımız, farkındalık yaratmanın ötesine geçerek kalıcı etki oluşturmak ve İzmir'den Türkiye'ye örnek bir model ortaya koymaktır. Bu zirve yalnızca bir anma etkinliği değil, bir dönüşüm çağrısıdır. Bu zirve, kurumsal hafızaya kazınacak bir irade beyanıdır. Biz BASİFED olarak şuna inanıyoruz: Kadınların güçlenmesi yalnızca bir sosyal sorumluluk konusu değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Kadınların potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığı bir ülkede, sürdürülebilir kalkınmadan söz edemeyiz. 'Cesaretin Adı: Kadın' derken; yalnızca bireysel cesareti değil, kurumsal cesareti, toplumsal cesareti ve sistemleri dönüştürme cesaretini kastediyoruz. Bu süreçte basınımızın desteği son derece kıymetli. Çünkü dönüşüm ancak görünürlükle, görünürlük ise güçlü iletişimle mümkündür."

Celep: "Örnek kadınlar, her geçen gün daha güçlü şekilde görünür hale geliyor"

TOBB İzmir Kadın Girişimcileri Kurulu (KGK) İzmir Başkanı Deniz Celep de zirvede örnek kadınların hikayelerinin paylaşılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"9 Mart günü çok güçlü sesleri bir araya getiriyoruz. Bu örnek kadınların da zirvede ortaya koyacağı gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kadınların toplumdaki kurucu ve taşıyıcı rolünün her geçen gün daha güçlü şekilde görünür hale geldiğini gururla izliyoruz. Kadın girişimciler kurulu olarak üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini birleştirip İzmir'in girişimcilik ekosistemini kadın gücü ile daha ileri taşıyacak proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sanayide, tarımda, turizmde kadın eli projelerimizle farklı sektörlerdeki kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını artıracak eğitimler düzenliyor, deneyim paylaşımı ve mentörlük programları uyguluyoruz. Bütün bu çalışmalar İzmir'de büyükşehir belediyemiz, odalarımız, borsamız, ihracatçı birlikleri ve BASİFED gibi güçlü sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle daha da geniş bir etki alanına kavuşuyor."

Tugay: "Etkinlikte paylaşılacak her bilgi, yarını da şekillendirecektir"

Kamu ve sivil toplumun bir araya gelmesiyle kadınlara verilen desteğin artacağını belirten Öznur Tuhay ise şunları söyledi:

"Kadınların emeğini, bilgisini ve liderlik potansiyelini odağına alan bu buluşma; yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda eşitlik, dayanışma ve ortak gelecek adına güçlü bir çağrıdır. 9 Mart'ta gerçekleşecek programda; kadın girişimciliğinden liderliğe, yapay zeka ve toplumsal cinsiyet ilişkisine, iş dünyasında ve medyada kadının yerine kadar pek çok önemli başlık ele alınacaktır. Bu organizasyon, kamu-iş dünyası ve sivil toplumun bir araya gelmesi, kadınların güçlenmesine verilen değerin en somut göstergelerinden biridir. İnanıyoruz ki kadınların eşit koşullarda var olduğu bir toplum, daha adil, daha üretken ve daha umut dolu bir geleceğin anahtarıdır. Bu etkinlikte paylaşılacak her bilgi, kurulacak her temas ve doğacak her iş birliği; yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirecektir. İzmir, tarih boyunca kadınların cesaretiyle, emeğiyle ve üretkenliğiyle büyüyen bir şehir olmuştur. 9 Mart'ta gerçekleştireceğimiz bu buluşmanın da, İzmir'den yükselen ilham verici bir ses olacağına inanıyorum."