Çeşitli Finans Kurumlarından Brent Petrol Fiyat Tahminleri

07.04.2026 14:33
MPS Capital Services, BMI, Citigroup, Standard Chartered, Morgan Stanley, JPMorgan, Macquarie, Commerzbank, BloombergNEF, Bank of America Merrill Lynch, Market Risk Advisory, Jyske Bank, Rabobank, UBS, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Julius Baer, Landesbank Baden-Wuerttemberg, HSBC ve ING gibi kurumlar, Mart ve Nisan aylarında yaptıkları tahminlerle Brent petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte 59 ila 125 dolar, üçüncü çeyrekte 56 ila 100 dolar ve yıl sonunda 55 ila 90 dolar arasında değişeceğini...

MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, 3 Nisan'da yaptığı tahminle Brent petrolün ikinci çeyrekte 90,00 dolar, üçüncü çeyrekte 80,00 dolar ve yıl sonunda 75,00 dolar olacağını öngördü. BMI ise 1 Nisan'da ikinci çeyrek için 66,00 dolar, üçüncü çeyrek için 67,00 dolar ve yıl sonu için 69,00 dolar tahmininde bulundu.

Citigroup Inc, 31 Mart'ta ikinci çeyrekte 95,00 dolar, üçüncü çeyrekte 80,00 dolar ve yıl sonunda 75,00 dolar beklerken, Standard Chartered aynı tarihte ikinci çeyrekte 98,00 dolar, üçüncü çeyrekte 85,00 dolar ve yıl sonunda 80,50 dolar öngördü. Morgan Stanley, 30 Mart'ta ikinci çeyrekte 110,00 dolar, üçüncü çeyrekte 100,00 dolar ve yıl sonunda 90,00 dolar tahmini yaptı.

JPMorgan Chase & Co, 27 Mart'ta ikinci çeyrekte 59,00 dolar, üçüncü çeyrekte 56,00 dolar ve yıl sonunda 55,00 dolar beklerken, Macquarie Group Ltd aynı tarihte ikinci çeyrekte 113,00 dolar, üçüncü çeyrekte 78,00 dolar ve yıl sonunda 86,00 dolar öngördü. Commerzbank AG, 26 Mart'ta ikinci çeyrekte 90,00 dolar, üçüncü çeyrekte 80,00 dolar ve yıl sonunda 80,00 dolar tahmininde bulundu.

BloombergNEF, 25 Mart'ta ikinci çeyrekte 94,36 dolar, üçüncü çeyrekte 77,80 dolar ve yıl sonunda 62,15 dolar beklerken, Bank of America Merrill Lynch 24 Mart'ta ikinci çeyrekte 80,00 dolar, üçüncü çeyrekte 76,00 dolar ve yıl sonunda 74,00 dolar öngördü. Market Risk Advisory Co Ltd aynı tarihte ikinci çeyrekte 93,33 dolar, üçüncü çeyrekte 83,33 dolar ve yıl sonunda 76,67 dolar tahmini yaptı.

JYSKE BANK AS, 23 Mart'ta ikinci çeyrekte 80,00 dolar, üçüncü çeyrekte 75,00 dolar ve yıl sonunda 75,00 dolar beklerken, Rabobank aynı tarihte ikinci çeyrekte 107,00 dolar, üçüncü çeyrekte 96,00 dolar ve yıl sonunda 90,00 dolar öngördü. UBS Group ise 23 Mart'ta ikinci çeyrekte 100,00 dolar, üçüncü çeyrekte 65,00 dolar ve yıl sonunda 67,00 dolar tahmininde bulundu.

Goldman Sachs Group Inc, 20 Mart'ta ikinci çeyrekte 99,00 dolar, üçüncü çeyrekte 82,00 dolar ve yıl sonunda 80,00 dolar beklerken, Intesa Sanpaolo SpA aynı tarihte ikinci çeyrekte 125,00 dolar, üçüncü çeyrekte 85,00 dolar ve yıl sonunda 70,00 dolar öngördü. Julius Baer Group Ltd, 13 Mart'ta ikinci çeyrekte 74,20 dolar, üçüncü çeyrekte 62,50 dolar ve yıl sonunda 60,00 dolar tahmini yaptı.

Landesbank Baden-Wuerttemberg, 12 Mart'ta ikinci çeyrekte 75,00 dolar, üçüncü çeyrekte 75,00 dolar ve yıl sonunda 70,00 dolar beklerken, HSBC Holdings PLC 10 Mart'ta ikinci çeyrekte 88,00 dolar, üçüncü çeyrekte 78,00 dolar ve yıl sonunda 73,00 dolar öngördü. ING Groep NV ise 5 Mart'ta ikinci çeyrekte 71,00 dolar, üçüncü çeyrekte 68,00 dolar ve yıl sonunda 62,00 dolar tahmininde bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Brent Petrol, Commerzbank, LandesBank, Citigroup, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
