Çeşme Belediye Meclisi'nde Turizm ve Sosyal Yardımlar Üzerine Toplantı - Son Dakika
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Çeşme Belediye Meclisi'nde Turizm ve Sosyal Yardımlar Üzerine Toplantı

Çeşme Belediye Meclisi, mart ayı olağan toplantısında önemli konuları ele aldı. Belediye Başkanı Lal Denizli, Ramazan ayının tüm İslam alemine bereket getirmesini dilerken, belediye ile AKUT arasında iş birliği protokolü ve çeşitli projeler üzerine kararlar alındı.

04.03.2025 15:09  Güncelleme: 16:54
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin başkanlığında yapıldı. Başkan Denizli, "Tüm İslam alemine ramazan ayının bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Çeşme Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

İlçenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir kent estetiği ile bölgenin turizm ile canlandırılması, yaşayan bir sokak haline getirilerek ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 16 Eylül Mahallesi'nde yer alan Balıkçılar ve Terziler Sokağı olarak bilinen sokaklar üzerindeki binaların dış cephelerinde bakım onarım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca, 23-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Çeşme Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile ilgili Çeşme Belediye Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Alaçatı Sulak Alanı Sınırlarının Bilimsel Yöntemlerle Belirlenmesi Projesi kapsamında alanın ve yakın çevresinin fauna, flora, hidrojeolojik ve hidrobiyolojik verileri kullanılarak değerlendirmeleri gerçekleştirilecek, haritalandırma ve raporlaması yapılması konusunda Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

"Ramazan ayı tüm İslam alemine bolluk bereket getirsin"

Toplantının dilek ve temenniler kısmında konuşan Başkan Denizli, "Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. İftar soframızın herkese açık olduğunu meclis çatımız altından bir kez daha duyurmuş olalım. Tüm İslam alemine ramazan ayının bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. Denizli, ihtiyaç sahibi ailelerin her daim yanında olduklarını ve gerekli başvuruları her zaman belediyeye yapabileceklerini de belirtti.

Denizli, Barınak Projesi'nin hazırlıklarının da tamamlandığını ifade ederek, "Mevcut bize tahsisli alanın ne şekilde kullanılacağını ve Türkiye'ye örnek olacak barınak projesinin nasıl yapılması gerektiğini geçen hafta hayvanseverlerimize anlattık. En hızlı şekilde yapım için gerekli olan girişimleri sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Meclisi'nde Turizm ve Sosyal Yardımlar Üzerine Toplantı - Son Dakika

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