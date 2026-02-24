Çeşme Belediyesi'nden Ebeveynlere Destekleyici Atölye

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ailelerin ebeveynlik sürecinde güçlenmesini desteklemek amacıyla Ebeveyn Atölyesi düzenleyecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonundaki atölye, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00–12.30 arasında Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yapılacak.

Atölyede, okul öncesi dönemin önemi, aile içi iletişim, ebeveyn tutumları, oyunda ebeveynin rolü, ebeveynlikte rol dağılımı ve "yeterince iyi ebeveyn" olabilme gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcıların deneyim paylaşımına da olanak tanıyacak buluşmada, ebeveynliğe dair güncel yaklaşımlar birlikte değerlendirilecek.

Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Esra Yıldız'ın rehberliğinde düzenlenen etkinlik, ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi güçlendirmeyi ve sağlıklı gelişimi desteklemeyi hedefliyor.

Çeşme Belediyesi yetkilileri, atölyenin ailelerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme ve ebeveynlik becerilerini geliştirme açısından önemli bir paylaşım alanı sunduğunu belirtti.

"Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgüvenli yetişmesi ebeveynlerin desteklenmesiyle mümkün"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ebeveynliğin öğrenilen ve birlikte güçlenen bir yolculuk olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi; ebeveynlerin desteklenmesiyle mümkün. Bu atölyelerle ailelerin yalnız olmadığını hissettirmek, paylaşarak güçlenmelerine alan açmak istiyoruz. Çeşme'de çocukları merkeze alan, aileleri kapsayan sosyal destek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ebeveyn Atölyesine katılmak isteyenler, detaylı bilgi ve başvuru için Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 0 (232) 750 07 50/ 2710 numaralı telefonlarından iletişime geçebilecek.