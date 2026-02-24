Çeşme Belediyesi'nden Ebeveynlere Destekleyici Atölye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Belediyesi'nden Ebeveynlere Destekleyici Atölye

24.02.2026 11:37  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi, ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde Ebeveyn Atölyesi düzenleyecek. Katılımcılar, aile içi iletişim ve ebeveynlikte rol dağılımı gibi konuları ele alacaklar.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ailelerin ebeveynlik sürecinde güçlenmesini desteklemek amacıyla Ebeveyn Atölyesi düzenleyecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonundaki atölye, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00–12.30 arasında Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yapılacak.

Atölyede, okul öncesi dönemin önemi, aile içi iletişim, ebeveyn tutumları, oyunda ebeveynin rolü, ebeveynlikte rol dağılımı ve "yeterince iyi ebeveyn" olabilme gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcıların deneyim paylaşımına da olanak tanıyacak buluşmada, ebeveynliğe dair güncel yaklaşımlar birlikte değerlendirilecek.

Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Esra Yıldız'ın rehberliğinde düzenlenen etkinlik, ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi güçlendirmeyi ve sağlıklı gelişimi desteklemeyi hedefliyor.

Çeşme Belediyesi yetkilileri, atölyenin ailelerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme ve ebeveynlik becerilerini geliştirme açısından önemli bir paylaşım alanı sunduğunu belirtti.

"Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgüvenli yetişmesi ebeveynlerin desteklenmesiyle mümkün"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ebeveynliğin öğrenilen ve birlikte güçlenen bir yolculuk olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi; ebeveynlerin desteklenmesiyle mümkün. Bu atölyelerle ailelerin yalnız olmadığını hissettirmek, paylaşarak güçlenmelerine alan açmak istiyoruz. Çeşme'de çocukları merkeze alan, aileleri kapsayan sosyal destek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ebeveyn Atölyesine katılmak isteyenler, detaylı bilgi ve başvuru için Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 0 (232) 750 07 50/ 2710 numaralı telefonlarından iletişime geçebilecek.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Güncel, Çocuk, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi'nden Ebeveynlere Destekleyici Atölye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:15:55. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi'nden Ebeveynlere Destekleyici Atölye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.