Çeşme Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Çeşme Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. İZBETON A.Ş. ve Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile Dalyan Mahallesi'nde yapılan yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz' dedi.

26.05.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. İZBETON A.Ş. ve Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile Dalyan Mahallesi'nde yapılan yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katkılarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İZBETON A.Ş.) ve Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile ekipler tarafından Dalyan Mahallesi'nde 3011. ile 4000. Sokağın birleştiği caddenin tadilatı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kazılarının ardından 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarıyla yapılıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatıyla, Dalyan Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Ekipler, asfalt çalışmalarını hızla tamamlayarak, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuyorlar.

"Attığımız adımların sadece birer parçası"

Başkan Denizli, İZBETON A.Ş. ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için yapılan titiz çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yolların bakımı ve iyileştirilmesinin, kentin ulaşım altyapısının güvenliği ve konforu için önemli olduğunu vurgulayan Denizli, çalışmaların sadece bir parçası olduğunu belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bugün burada gördüğümüz asfalt çalışmaları, bu yönde attığımız adımların sadece bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Denizli, yapılan çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunu ve Çeşme'mizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Denizli, vatandaşların memnuniyeti için yapılan her adımın önemine vurgu yaparak, halkın güvenliği ve konforu için yoğun bir çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, Lal Denizli, Denizli, Dalyan, Çeşme, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:18 Sahte polisler korsan taksiciyi “Aracını bağlarız“ tehdidiyle dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi "Aracını bağlarız" tehdidiyle dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:08:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement