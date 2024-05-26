Çeşme Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. İZBETON A.Ş. ve Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile Dalyan Mahallesi'nde yapılan yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katkılarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İZBETON A.Ş.) ve Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile ekipler tarafından Dalyan Mahallesi'nde 3011. ile 4000. Sokağın birleştiği caddenin tadilatı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kazılarının ardından 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarıyla yapılıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatıyla, Dalyan Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Ekipler, asfalt çalışmalarını hızla tamamlayarak, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuyorlar.

"Attığımız adımların sadece birer parçası"

Başkan Denizli, İZBETON A.Ş. ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için yapılan titiz çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yolların bakımı ve iyileştirilmesinin, kentin ulaşım altyapısının güvenliği ve konforu için önemli olduğunu vurgulayan Denizli, çalışmaların sadece bir parçası olduğunu belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bugün burada gördüğümüz asfalt çalışmaları, bu yönde attığımız adımların sadece bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Denizli, yapılan çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunu ve Çeşme'mizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Denizli, vatandaşların memnuniyeti için yapılan her adımın önemine vurgu yaparak, halkın güvenliği ve konforu için yoğun bir çaba sarf edeceklerini ifade etti.