Çeşme'de Boğulma Tehlikesi: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 75 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Germiyan Mahallesi'nde ikamet eden Naciye Şavata (75) evlerinin önünde bulunan plajda denize girdi.

Şavata, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirirken, durumu fark edenlerin müdahalesiyle karaya çıkarıldı.

Haber verilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapalı olan ve ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şavata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.