Çeşme'de Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

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(İZMİR)- Çeşme'de ilk doğal gaz çalışmalarının başladığını açıklayan Belediye Başkanı Lal Denizli, "Musalla Mahalle'mizde ilk aşamada 5 km uzunluğundaki doğal gaz hattımızı döşemeye başladık ve ocak ayı sonuna kadar bu bölgedeki 3 bin hanenin doğal gaz ile kavuşmasını sağlayacağız" dedi. Denizli, ayrıca diğer mahallelerde de etap etap doğal gaz çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında pilot bölge olan Musalla Mahallesi'nde ilk kazma vuruldu, 5 kilometrelik ilk doğal gaz hattı döşeme süreci hızla devam ediyor. Ocak ayı sonuna kadar, bölgede yaklaşık 3 bin haneye doğal gaz ulaştırılacak. Musalla Mahallesi'nden sonra ise diğer mahallelerde çalışmalar etap etap planlanacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Musalla Mahallesi'nde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarını Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Musalla Mahalle Muhtarı Önder Somalı ile birlikte yerinde inceledi.

"Çeşme'de ilk doğal gaz çalışmaları başladı"

Çeşme tarihinin en önemli günlerinden biri olacak bir duyuruyu vatandaşlarla paylaşmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Lal Denizli, şunları kaydetti:

"İzmir Gaz ile seçildiğim ilk günden bu yana yaklaşık sekiz görüşme gerçekleştirdik. En büyük hedefimiz yıl bitmeden doğal gaz çalışmalarının başlamasıydı. Musalla Mahalle'mizde bugün Çeşme'mizde ilk doğal gaz çalışmaları başlamış bulunuyor. İlk aşamada 5 km uzunluğundaki doğal gaz hattımızı döşemeye başladık ve Ocak ayı sonuna kadar bu bölgedeki 3 bin hanenin doğal gaz ile kavuşmasını sağlayacağız."

"Diğer mahallelerimizde de etap etap doğal gaz çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bu proje ile vatandaşların yaşam konforunu artırmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Başkan Denizli, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Musalla Mahalle'mizden sonra, diğer mahallelerimizde de etap etap kendi dönemimizde doğal gaz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin desteği ve sabrı sayesinde bu hedeflerimize ulaşacağız. Çeşme'mizi birlikte daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."