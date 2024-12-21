Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu gişelerindeki uygulamada bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aramada Afgan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.Ç. ile M.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.Ç. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.