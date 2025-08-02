Çeşme\'de Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı tabancayla ayağından vurdu. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Aksakallı'nın ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralı Aksakallı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aksakallı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.