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İzmir'de gece kulübünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de gece kulübünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübünde çıkan kavgada, S.E. isimli bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir\'de gece kulübünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
08.01.2024 - 06:55,  Güncelleme: 06:57
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, gece kulübünde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayda ağır yaralanan S.E. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün 04.30 sıralarında Ardıç Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi ile eğlenmek için gece kulübüne gelen S.E. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler S.E.'ye ateş edip, ardından olay yerinden kaçtı. S.E., ayağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen S.E.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gece kulübünün güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polisin yürüttüğü teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 3 şüpheli, öğle saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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