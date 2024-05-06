Çeşme'de Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Çeşme'de Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Çeşme ve Alaçatı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Lal Denizli, 'Toprağımızı bereketlendirecek olan Hıdırellez hepimize kutlu olsun, dua ve dileklerimiz kabul olsun' dedi.

06.05.2024 14:50  Güncelleme: 14:59
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Çeşme ve Alaçatı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Lal Denizli, "Toprağımızı bereketlendirecek olan Hıdırellez hepimize kutlu olsun, dua ve dileklerimiz kabul olsun" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenliği, bu yıl da Çeşme Amfi Tiyatro ve Alaçatı Çarşı'da belediye bandosu eşliğinde kutlandı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamaların coşkusuna, zaman zaman etkisini artıran rüzgar da engel olamadı. Çeşme Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kutlamalar için hazırlıklara başlarken, etkinlik alanında ateşler yakıldı. Yoğun rüzgara rağmen yüzlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile birlikte vatandaşlar da şenlik alanında yanan ateşin üstünden atlayarak baharın gelişini kutladı.

DENİZLİ: "TÜM DİLEKLERİMİZ KABUL OLSUN"

Öte yandan Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Denizli'ye vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri yapıldı. Vatandaşlarla birlikte oynayıp, Hıdırellez ateşinin üstünden atlayan Lal Denizli; "Doğanın ve toprağın yeniden uyanışını simgeleyen Hıdırellez'i kutladık. Ateşimizi yakarak ritüellerimizi yerine getirdik. Toprağımızı bereketlendirecek olan Hıdırellez hepimize kutlu olsun. Bütün dileklerimizin gerçek olması ümidiyle, birlikte nice Hıdırellezlere!" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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