Çeşme'de 'Kız Meselesi' Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Çeşme'de 'Kız Meselesi' Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

Çeşme\'de \'Kız Meselesi\' Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

30.11.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
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İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir kafede, iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen ardından sözleşip gittikleri ormanda da devam eden tartışmada tabancayla vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.B. (21), polisteki ifadesinde, "Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım" dedi.

Olay, önceki akşam, Çeşme'nin Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafede iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden tartışan iki grup, sözleşip ormanda buluştu. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada B.B., tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. ise yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.M., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından B.B.'nin yanındaki arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı. Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı.

'ARBEDE DE BİRİSİ BANA KAFA ATINCA, TABANCAYI KULLANDIM'

Şüphelilerden B.B. polisteki ifadesinde, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım" dedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de 'Kız Meselesi' Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de 'Kız Meselesi' Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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